Події

18:22 28.07.2022

Зеленський вручив перші паспорти юним українцям

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Президент України Володимир Зеленський у День державності на спеціальній церемонії в Маріїнському палаці вручив перші паспорти юним українцям.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на церемонії були діти з різних областей України, які були змушені через війну залишити свої домівки, а також діти, чиї батьки загинули, захищаючи державу, чи воюють нині.

Глава держави вручив перші паспорти 14 юним українцям. Серед них: Братченко Єва, Коваленко Ганна, Костюченко Андрій, Слухай Дар'я, Урсуленко Олександр, Алеров Микита, Блажко Єлизавета, Горицький Дмитро, Власюк Руслана, Ляшенко Ілля, Боговик Данило, Требухов Ярослав, Гавриш Володимира та Гармаш Олександр.

"Цей паспорт – паспорт громадянина України, який ви сьогодні отримуєте, символізує силу. Його знають і поважають у всіх країнах світу і навіть там, де не мають свободи, щоб сказати про це відкрито. Я впевнений, ви зможете відчути цю повагу, і, будь ласка, робіть усе, щоб сила України та повага до неї лише зростали. Бажаю всім вам успіхів!", - заявив Зеленський.

Теги: #паспорти #зеленський

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