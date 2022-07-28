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17:05 28.07.2022

Литва готова приєднатися до реалізації плану відновлення України

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Литва готова приєднатися до реалізації плану відновлення України

Литва разом із міжнародною спільнотою готова приєднатися до реалізації плану відновлення України, заявив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа.

"Разом із усією міжнародною спільнотою ми готові допомогти у реалізації плану відновлення України. Вже наразі ми допомагаємо стільки, скільки дають змогу нам наші можливості", - сказав він у своєму виступі з трибуни Верховної Ради України під час пленарного засідання у четвер.

Науседа також зазначив, що вже зміг побачити перші відновлювальні роботи у місті Ірпінь, "на якому раніше так болісно позначилося насильство окупантів".

"Я хочу, щоб після закінчення війни такі роботи проводилися швидко та злагоджено на всій території вашої країни", - додав президент Литви.

Теги: #литва #відновлення #науседа

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