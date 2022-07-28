Імовірність наступу РФ із території Білорусі залишається низькою, проте не виключені збройні провокації - Генштаб ЗСУ

Імовірність наступу РФ із території Білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою, проте не виключені збройні провокації для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Імовірність проведення наступу противника з території Республіки Білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Однак не виключена можливість здійснення силами підрозділів спеціальних операцій ЗС Республіки Білорусь спільно з підрозділами спеціального призначення та бойовиками приватних військових компаній РФ збройних провокацій у прикордонних з Україною районах Гомельської та Брестської областей для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві", - зазначив Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

Натомість директор департаменту охорони державного кордону Державної прикордонної служби України Леонід Баран зазначив, що на кордоні з Росією в межах Чернігівської та Сумської областей формування ворогом ударного угрупування для відновлення наступу наразі також не спостерігається.

"Проте Росія продовжує зосереджувати певні сили, насамперед для демонстрації своєї присутності, а також для сковування наших сил оборони на кордонах Української держави", - розповів Баран.

За його словами, на білоруській ділянці державного кордону ЗС Білорусі продовжують посилені заходи щодо прикриття в межах Брестської та Гомельської областей, активно демонстративно проводять бойові навчання, зокрема і з артилерійськими стрільбами.

"Водночас чисельний склад не змінюється, періодично відбувається лише ротація їхніх підрозділів", – додав Баран.

За його словами, у прикордонних районах підрозділи Білорусі вживають заходів щодо інженерного облаштування, також фіксується активне використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостереження за територією Білорусі.