Події

12:53 28.07.2022

Імовірність наступу РФ із території Білорусі залишається низькою, проте не виключені збройні провокації - Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Імовірність наступу РФ із території Білорусі залишається низькою, проте не виключені збройні провокації - Генштаб ЗСУ

Імовірність наступу РФ із території Білорусі або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою, проте не виключені збройні провокації для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Імовірність проведення наступу противника з території Республіки Білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Однак не виключена можливість здійснення силами підрозділів спеціальних операцій ЗС Республіки Білорусь спільно з підрозділами спеціального призначення та бойовиками приватних військових компаній РФ збройних провокацій у прикордонних з Україною районах Гомельської та Брестської областей для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві", - зазначив Громов на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у четвер.

Натомість директор департаменту охорони державного кордону Державної прикордонної служби України Леонід Баран зазначив, що на кордоні з Росією в межах Чернігівської та Сумської областей формування ворогом ударного угрупування для відновлення наступу наразі також не спостерігається.

"Проте Росія продовжує зосереджувати певні сили, насамперед для демонстрації своєї присутності, а також для сковування наших сил оборони на кордонах Української держави", - розповів Баран.

За його словами, на білоруській ділянці державного кордону ЗС Білорусі продовжують посилені заходи щодо прикриття в межах Брестської та Гомельської областей, активно демонстративно проводять бойові навчання, зокрема і з артилерійськими стрільбами.

"Водночас чисельний склад не змінюється, періодично відбувається лише ротація їхніх підрозділів", – додав Баран.

За його словами, у прикордонних районах підрозділи Білорусі вживають заходів щодо інженерного облаштування, також фіксується активне використання засобів радіоелектронної боротьби, щоб ускладнити спостереження за територією Білорусі.

Теги: #війна #білорусь #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:56 28.07.2022
Для участі в бойових діях в Україні РФ залучає сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію, - Маляр

Для участі в бойових діях в Україні РФ залучає сили, які відкрито сповідують неонацистську ідеологію, - Маляр

13:43 28.07.2022
Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

12:18 28.07.2022
РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському, є втрати в особовому складі - ЗСУ

РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському, є втрати в особовому складі - ЗСУ

12:15 28.07.2022
У Вишгородському районі підтверджено 5 прильотів ворожих ракет, ще 2 ракети збила ППО - голова Київської ОВА

У Вишгородському районі підтверджено 5 прильотів ворожих ракет, ще 2 ракети збила ППО - голова Київської ОВА

09:54 28.07.2022
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, руйнують житлові будинки, школи, інформація про постраждалих уточнюється – голова ОВА Кім

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, руйнують житлові будинки, школи, інформація про постраждалих уточнюється – голова ОВА Кім

09:46 28.07.2022
РФ за добу втратила в Україні 160 військових, 4 танки та 11 артсистем – Генштаб ЗСУ

РФ за добу втратила в Україні 160 військових, 4 танки та 11 артсистем – Генштаб ЗСУ

07:51 28.07.2022
РФ посилила контррозвідку поблизу кордону з Україною та зосереджує сили на встановленні повного контролю над українським сходом і півднем

РФ посилила контррозвідку поблизу кордону з Україною та зосереджує сили на встановленні повного контролю над українським сходом і півднем

19:12 27.07.2022
ЗС України знешкодили розвідгрупу окупантів поблизу Пасіки, відбили штурмові дії ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках

ЗС України знешкодили розвідгрупу окупантів поблизу Пасіки, відбили штурмові дії ворога на Краматорському та Бахмутському напрямках

12:22 27.07.2022
В Україні до 39% зросла кількість тих, хто втратив роботу, у половини працюючих впала зарплата - соцопитування "Рейтингу"

В Україні до 39% зросла кількість тих, хто втратив роботу, у половини працюючих впала зарплата - соцопитування "Рейтингу"

09:40 27.07.2022
РФ втратила в Україні з 24 лютого вже понад 40 тис. військових, 200 за добу – Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні з 24 лютого вже понад 40 тис. військових, 200 за добу – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол

Унаслідок ракетного обстрілу Київщини постраждали 15 осіб - начальник облполіції

Сенат США ухвалив резолюцію, яка закликає оголосити РФ спонсором тероризму, - ЗМІ

Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, кошти на який зібрали у Польщі

РФ завдала ударів по військовій частині в Лютежі та Гончарівському, є втрати в особовому складі - ЗСУ

ОСТАННЄ

ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати ідеологію "русского міра" єретичною, а главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол

Мер Мелітополя: Ми бачимо тенденцію виїзду молоді із тимчасово окупованої території

Унаслідок ракетного обстрілу Київщини постраждали 15 осіб - начальник облполіції

Унаслідок ранкових обстрілів Київщини у регіоні постраждали п'ятеро цивільних осіб, пошкоджено об'єкти військової інфраструктури - голова ОВА

House of Europe разом з Netflix та Українською кіноакадемією анонсував велику програмку підтримки українських митців кіно

В Україні запустили інформаційну кампанію "Авангардна історія України" до Дня української державності - Мінкультури

Зеленський представив генерального прокурора Андрія Костіна колективу прокуратури

Депортовані до Росії мешканці Маріуполя повертаються до України через Білорусь - К. Тимошенко

У КРОПИВНИЦЬКОМУ БУЛО ЧУТИ ЗВУКИ ВИБУХІВ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні безпілотник, кошти на який зібрали у Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА