Із зони ЧАЕС незаконно вивозили радіоактивні відходи – прокуратура

Посадовці Чорнобильської АЕС брали участь у схемі незаконного вивезення радіоактивних матеріалів із території підприємства, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито протиправну схему вивезення з території Зони відчуження Чорнобильської АЕС радіоактивних матеріалів, а також заволодіння коштами державного підприємства з використанням підроблених документів", - ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у четвер.

За інформацією прокуратури, керівники приватного підприємства у 2015-2016 роках уклали договір з Державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС", за умовами якого підприємець мав надати послуги з демонтажу, переробки та звільнення від регулюючого контролю обладнання та конструкцій машинного залу 1-го блоку АЕС, що є останнім етапом процесу поводження з радіоактивними матеріалами.

"Після демонтажу радіоактивних труб машинної зали 1-го блоку Чорнобильської АЕС загальною масою 391,5 тон підприємець фактично не провів роботи з деактивації труб. А службові особи підприємства підробили документи щодо їх звільнення від регулюючого контролю, заволодівши державними коштами на загальну суму понад 3 млн грн", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що після цього заражені іонізуючим випромінюванням матеріали було вивезено з території Зони відчуження ЧАЕС та надалі передано третім особам.

Згідно з повідомленням, наразі одному з керівників приватного підприємства повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем в особливо великих розмірах, переданні радіоактивних матеріалів без передбаченого законом дозволу (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 265, ч.2 ст.366 КК України).