Події

11:25 28.07.2022

Із зони ЧАЕС незаконно вивозили радіоактивні відходи – прокуратура

2 хв читати
Із зони ЧАЕС незаконно вивозили радіоактивні відходи – прокуратура

Посадовці Чорнобильської АЕС брали участь у схемі незаконного вивезення радіоактивних матеріалів із території підприємства, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрито протиправну схему вивезення з території Зони відчуження Чорнобильської АЕС радіоактивних матеріалів, а також заволодіння коштами державного підприємства з використанням підроблених документів", - ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у четвер.

За інформацією прокуратури, керівники приватного підприємства у 2015-2016 роках уклали договір з Державним спеціалізованим підприємством "Чорнобильська АЕС", за умовами якого підприємець мав надати послуги з демонтажу, переробки та звільнення від регулюючого контролю обладнання та конструкцій машинного залу 1-го блоку АЕС, що є останнім етапом процесу поводження з радіоактивними матеріалами.

"Після демонтажу радіоактивних труб машинної зали 1-го блоку Чорнобильської АЕС загальною масою 391,5 тон підприємець фактично не провів роботи з деактивації труб. А службові особи підприємства підробили документи щодо їх звільнення від регулюючого контролю, заволодівши державними коштами на загальну суму понад 3 млн грн", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що після цього заражені іонізуючим випромінюванням матеріали було вивезено з території Зони відчуження ЧАЕС та надалі передано третім особам.

Згідно з повідомленням, наразі одному з керівників приватного підприємства повідомлено про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовою особою службовим становищем в особливо великих розмірах, переданні радіоактивних матеріалів без передбаченого законом дозволу (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 265, ч.2 ст.366 КК України).

 

Теги: #радіація #чорнобильська_аес #прокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:52 01.05.2022
Україна до кінця 2024 р. створить інтегровану систему радіаційного моніторингу, що взаємодіятиме з аналогічною системою ЄС

Україна до кінця 2024 р. створить інтегровану систему радіаційного моніторингу, що взаємодіятиме з аналогічною системою ЄС

08:53 01.05.2022
Україна до кінця 2024 року створить інтегровану систему радіаційного моніторингу, що взаємодіє з аналогічною системою ЄС

Україна до кінця 2024 року створить інтегровану систему радіаційного моніторингу, що взаємодіє з аналогічною системою ЄС

11:18 13.04.2022
Російські окупанти, що втекли з ЧАЕС, та вивезені ними речі є джерелами радіації - глава МВС

Російські окупанти, що втекли з ЧАЕС, та вивезені ними речі є джерелами радіації - глава МВС

08:55 10.04.2022
Держагентство з управління Зоною відчуження: Російські окупанти ймовірно вивезли із Зони джерела радіаційного випромінювання та зразки ядерного палива як сувеніри

Держагентство з управління Зоною відчуження: Російські окупанти ймовірно вивезли із Зони джерела радіаційного випромінювання та зразки ядерного палива як сувеніри

16:23 09.03.2022
Радіаційний фон у Запорізькій області в нормі - голова обладміністрації

Радіаційний фон у Запорізькій області в нормі - голова обладміністрації

13:23 03.03.2022
Радіаційне тло та показники атмосферного повітря в столиці перебувають у межах норми – КМДА

Радіаційне тло та показники атмосферного повітря в столиці перебувають у межах норми – КМДА

14:31 01.03.2022
Російські окупанти зазнають значного опромінення в Чорнобильській зоні відчуження – ДНТЦ ЯРБ

Російські окупанти зазнають значного опромінення в Чорнобильській зоні відчуження – ДНТЦ ЯРБ

04:00 27.02.2022
Снаряди, що потрапили до сховища радіоактивних відходів, не призвели до його розгерметизації - ДСНС

Снаряди, що потрапили до сховища радіоактивних відходів, не призвели до його розгерметизації - ДСНС

19:25 24.02.2022
Захоплена росіянами Чорнобильська АЕС – одна із найсерйозніших загроз для Європи сьогодні - Подоляк

Захоплена росіянами Чорнобильська АЕС – одна із найсерйозніших загроз для Європи сьогодні - Подоляк

13:07 10.05.2021
Більше половини українців знають точну дату аварії на Чорнобильській АЕС - соцопитування

Більше половини українців знають точну дату аварії на Чорнобильській АЕС - соцопитування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор Костін затвердив Олександра Клименка керівником САП - Єрмак

Шмигаль ініціює зміни до законів щодо умов прийняття до українського громадянства

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, руйнують житлові будинки, школи, інформація про постраждалих уточнюється – голова ОВА Кім

РФ за добу втратила в Україні 160 військових, 4 танки та 11 артсистем – Генштаб ЗСУ

Зеленський: Несамостійна та невільна Україна – це не Україна

ОСТАННЄ

Генпрокурор Костін затвердив Олександра Клименка керівником САП - Єрмак

ЗСУ перемогли Путіна на турецькому полі, радимо турецьким фанатам бути на боці переможців - речник МЗС

Шмигаль ініціює зміни до законів щодо умов прийняття до українського громадянства

В Україні діють понад 250 безоплатних онлайн-ресурсів, курсів та розмовних клубів з оволодіння українською мовою – мовний омбудсмен

Верещук закликала донеччан готуватися до евакуації

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, руйнують житлові будинки, школи, інформація про постраждалих уточнюється – голова ОВА Кім

РФ за добу втратила в Україні 160 військових, 4 танки та 11 артсистем – Генштаб ЗСУ

Зеленський: Несамостійна та невільна Україна – це не Україна

Окупантам вдалося зібрати 500 дітей лише на одну школу з чотирьох, які оголосили роботу на Луганщині, – Гайдай

У результаті ранкових ракетних обстрілів Миколаєва зруйновано навчальні заклади, житлові будинки та пошкоджено склад водної станції, поранено охоронця однієї зі шкіл

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА