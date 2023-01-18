Економіка

18:08 18.01.2023

Місії МАГАТЕ розпочали роботу на Рівненській АЕС та у зоні Чорнобильської АЕС

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Місії МАГАТЕ розпочали роботу на Рівненській АЕС та у зоні Чорнобильської АЕС

Після відкриття постійної місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Південноукраїнській АЕС такі місії розпочали свою роботу на Рівненській АЕС та в зоні Чорнобильської АЕС, повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

"МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі", – повідомив Гроссі у твіттері в середу.

Він зазначив, що фахівці агентства залишаться на всіх українських АЕС, щоб надати життєво важливу допомогу у сфері ядерної безпеки "в ці найтяжкі та складні часи".

Раніше гендиректор МАГАТЕ повідомив про відкриття місії на Рівненській АЕС.

Зі свого боку РАЕС у фейсбуці в середу зазначила, що на майданчику станції для постійної місії залишаються два експерти МАГАТЕ з ядерної безпеки та захищеності.

"Їхня мета полягатиме у безперервному контролі та моніторингу ядерної та радіаційної безпеки електростанції. Члени місії доповідатимуть про будь-які загрози, які можуть становити воєнні, а також триматимуть зв’язок з агентством щодо потреб станції", - пояснюється в повідомленні.

Генеральний директор РАЕС Павло Ковтонюк висловив сподівання, що постійні місії МАГАТЕ на майданчиках АЕС не дозволять країні-агресору порушувати стан безпеки та фізичного захисту електростанцій.

"Експерти також будуть бачити роботу нашого персоналу та обладнання під час імовірних атак на енергетичну інфраструктуру. Наш тісний зв’язок з МАГАТЕ буде підкреслювати важливість безпекових питань для атомних електростанцій міжнародними інституціями та ООН", - прокоментував Ковтонюк, слова якого наводяться в повідомленні РАЕС.

За словами глави Держатомрегулювання Олега Корікова, наведеними у повідомленні РАЕС, необхідно опрацювати механізми повного припинення співпраці з Росії у сфері використання ядерної енергії та механізми обмеження прав Росії в МАГАТЕ.

На РАЕС уточнили, що загалом на всіх українських АЕС працюватимуть до 12 експертів агентства, що має стати важливим кроком у роботі з надання допомоги Україні в умовах російської агресії.

Як повідомлялося, 16 січня місія МАГАТЕ розпочала свою роботу на Південноукраїнській АЕС, з вересня минулого року постійна місія агентства працює на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Також було анонсовано рішення відкрити місію МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС.

Теги: #магате #чорнобильська_аес #південноукраїнська_аес

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