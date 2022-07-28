Зеленський: Несамостійна та невільна Україна – це не Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що велику державу, яка існувала на українській землі з давніх-давен, багато разів намагалися поневолити і знищити, але вона ніколи не дозволяла цього зробити.

"Великий народе великої країни й великої держави, яка існувала на цій землі з давніх-давен, яку з давніх-давен намагались і поневолити, і знищити. Чимало хто й чимало разів. І яка з давніх-давен не дозволяла цього зробити. Нікому й ніколи", - сказав він у відеозверненні з нагоди Дня української державності, що відзначається в Україні у четвер.

Він нагадав про державу, "у якій почалась історія християнства Східної Європи, коли 1034 роки тому її охрестив Великий Київський князь Володимир. Держава, у якій почалась історія незламності, якою захоплюється зараз уся Європа й цілий світ. Це наша держава. Наша країна. Це Україна".

"Кожен день ми б’ємося, щоб кожен на планеті нарешті зрозумів: ми не колонія, не анклав, не протекторат. Не губернія, еялет чи коронний край, не частина чужих імперій, не "землі у складі", не союзна республіка. Не автономія, не провінція, а вільна, самостійна, суверенна, неподільна й незалежна держава", - заявив президент.

Зеленський назвав Україну спадкоємицею Київської Русі, Козацької держави, правонаступницею Української Народної Республіки та Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського, самостійності, незалежності та соборності, які були проголошені універсалами Центральної Ради та Актом Злуки.

За словами Зеленського, українські воїни відчувають підтримку всіх поколінь борців за "самостійну" Україну. "Бо для нас жити в неволі – це не жити. Бути залежними – це не бути. Бо несамостійна й невільна Україна – це не Україна", - заявив він.

"Саме тому ми будемо битися за свою державність до останнього – останнього подиху, останнього патрона, останнього солдата. Тільки не нашого, а ворожого. Ми будемо жити, щоб боротись, і боротися, щоб жити. Ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта. Ми не зупинимось, допоки не звільнимо останній метр української землі. Ми не заспокоїмося, допоки не визволимо останнє наше село, нашу останню хату, останню криницю, нашу останню вишню, нашу останню вербу!" - заявив він.

"Так буде. І буде тільки так! Бо для нас і для окупанта все це має зовсім різні, полярні значення. Те, що для них мішені, для нас – святині. Те, що для них невідомі назви на карті, для нас – місця, знайомі з дитинства. Вони виконують чужі злочинні накази, ми – свій священний обов’язок. Ми б’ємося за різне, тож і фінал цієї битви для кожного буде різним. Для Росії – провал "спецоперації". Для України – перемога у війні!" - заявив він.