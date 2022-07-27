Події

21:56 27.07.2022

У середу в Дергачівській громаді поранено трьох людей, мер закликає мешканців виїхати та не повертатися до стабілізації ситуації

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У середу російські окупаційні війська знову обстріляли підконтрольні Україні населені пункти Дергачівської громади Харківської області, в результаті артилерійських ударів троє мешканців Прудянки отримали середні та тяжкі поранення.

"Серед поранених 12-річний хлопчик, а також двоє чоловіків 1975-го та 1976-го років народження. На щастя завдяки оперативності волонтерів і дергачівських лікарів їхнє життя вдалося врятувати, при цьому одного з чоловіків ледве встигли реанімувати, рахунок йшов на секунди", - написав на своїй сторінці у фейсбуці міський голова В'ячеслав Задоренко.

Він укотре закликав мешканців виїхати на безпечніші території.

"Я ще раз закликаю мешканців Дергачівщини виїжджати з громади на більш безпечні території та не повертатися доти, доки ситуація не стабілізується", - написав Задоренко.

За його словами, у районі Козачої Лопані, Цупівки, Дементіївки та Великих Проходів ЗСУ продовжують боротьбу з агресором. Козачолопанський, Проходівський і більшість Токарівського округів поки що знаходяться під контролем окупантів.

 

 

 

Теги: #обстріл #поранені #харківщина

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