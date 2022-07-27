Події

14:44 27.07.2022

У Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який опікуватиметься вивезенням зерна з портів України

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У Стамбулі розпочав роботу Спільний координаційний центр, який опікуватиметься вивезенням зерна з портів України

Церемонія відкриття Спільного координаційного центру (СКЦ), створеного в межах реалізації положень Ініціативи про взаєморозуміння щодо безпечного транспортування зерна з портів України, відбувається у середу у Стамбулі, повідомляє "Анадолу".

Центр діє біля Університету національної оборони Туреччини. Поряд із представниками Туреччини, України та Росії у ньому працюють дипломати від ООН.

У церемонії відкриття центру бере участь міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, зазначає агентство.

Звертаючись до співробітників центру, Акар відзначив значущість забезпечення постачання 25 млн тонн українського зерна до країн, які потребують закупівлі сільгосппродукції.

У Стамбулі 22 липня відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох портів на території України – "Чорноморська", "Одеси" та "Південного".

Теги: #стамбул #зерно #коордцентр

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