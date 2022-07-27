Події

08:54 27.07.2022

Президент вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором

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Президент вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором

У Верховній Раді зареєстровано президентський проєкт ухвали про призначення народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Костіна генеральним прокурором.

Проєкт №7593 зареєстровано 27 липня, повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 липня підтримала подання президента Володимира Зеленського та дала згоду на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

Костін – народний депутат України, член фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Юрист, закінчив Одеський державний університет ім. Мечникова.

 

 

Теги: #президент #генпрокурор #кандидатура #костін

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