Президент вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором

У Верховній Раді зареєстровано президентський проєкт ухвали про призначення народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Костіна генеральним прокурором.

Проєкт №7593 зареєстровано 27 липня, повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 липня підтримала подання президента Володимира Зеленського та дала згоду на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

Костін – народний депутат України, член фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань правової політики.

Юрист, закінчив Одеський державний університет ім. Мечникова.