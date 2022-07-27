Президент вніс до Ради подання про призначення нардепа Костіна генпрокурором
У Верховній Раді зареєстровано президентський проєкт ухвали про призначення народного депутата фракції "Слуга народу" Андрія Костіна генеральним прокурором.
Проєкт №7593 зареєстровано 27 липня, повідомляється на сайті парламенту.
Як повідомлялося, Верховна Рада 19 липня підтримала подання президента Володимира Зеленського та дала згоду на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.
Костін – народний депутат України, член фракції "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань правової політики.
Юрист, закінчив Одеський державний університет ім. Мечникова.