Вранці окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області, пошкоджено адмінбудівлі та навчальний заклад, виникла пожежа на парковці

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на парковці підприємства в Індустріальному районі, що виникла в результаті ворожого ракетного удару близько 4:30 у середу.

"В результаті обстрілу сталася одна пожежа в Індустріальному районі міста Харкова. На паркуванні підприємства спалахнуло відразу десять автомобілів. Площа пожежі склала близько 100 кв.м, яку рятувальники оперативно ліквідували", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Окупанти завдали ракетних ударів вранці не лише по Харкову, а й по області. У результаті обстрілу було пошкоджено адміністративні будівлі, навчальний заклад та інші об'єкти.

Загалом за минулу добу рятувальники здійснили 22 оперативні виїзди, 9 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 5 пожеж викликаних військовими діями.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському (3), Чугуївському (1) районах області, а також 1 в Індустріальному районі Харкова. Горіли приватні житлові будинки та автомобілі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, близько 22:00 на території Малоданилівської громади ворожий снаряд влучив у двоповерховий приватний будинок, почалася пожежа. Вогонь охопив близько 250 кв. Горіли будинок і легковий автомобіль у дворі. Рятувальники загасили вогонь о 23.43.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 16 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.