Харків зазнав ворожого ракетного удару, за попередніми даними, жертв немає

Зранку в середу російська окупаційна армія обстріляла Харків ракетами С-300, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

"Рятувальники вже на місці, розбирають завали. За їхніми словами жертв немає, але це поки що лише попередня інформація. Хотілося б, щоб так і було", - додав міський голова.

Він закликав тих, хто перебуває в місті, бути максимально обережними.