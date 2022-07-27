Події

07:10 27.07.2022

Харків зазнав ворожого ракетного удару, за попередніми даними, жертв немає

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Харків зазнав ворожого ракетного удару, за попередніми даними, жертв немає

Зранку в середу російська окупаційна армія обстріляла Харків ракетами С-300, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"О 4:25 обстріл Індустріального району Харкова. Два прильоти ракетами С-300", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

"Рятувальники вже на місці, розбирають завали. За їхніми словами жертв немає, але це поки що лише попередня інформація. Хотілося б, щоб так і було", - додав міський голова.

Він закликав тих, хто перебуває в місті, бути максимально обережними.

 

 

 

Теги: #удар #харків

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