Колишньому голові АРМА суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у понад 3 млн грн

Суддя Вищого антикорупційного суду 26 липня обрав запобіжний захід колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, підозрюваному разом із іншими особами у зловживанні владою і розтраті.

"Суд застосував до зазначеного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 101 250 гривень", - повідомив Офіс генпрокурора в телеграм-каналі.

Термін дії запобіжного заходу до 12.09.2022 року. Також на особу покладено низку процесуальних обов'язків, передбачених ст.194 Кримінального процесуального кодексу України, зазначається у повідомленні.