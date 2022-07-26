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12:15 26.07.2022

Суд вирішив заарештувати частину ТРЦ "Мармелад" у Києві вартістю 1,2 млрд грн через зв'язки із РФ – поліція

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Суд вирішив заарештувати частину ТРЦ "Мармелад" у Києві вартістю 1,2 млрд грн через зв'язки із РФ – поліція

Солом'янський районний суд Києва вирішив накласти арешт на частину приміщень торговельно-розважального центру загальною вартістю понад 1,2 млрд грн, фактичними власниками якого є російські чиновники, повідомило управління комунікації Національної поліції України.

Згідно з оприлюдненою поліцією фотографією об'єкта, йдеться про ТРЦ "Мармелад" на вул. Борщагівській, 154.

Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства та держави Національної поліції України встановили, що фактичними власниками частини підприємства в Києві є чиновники російської федерації та керівники АТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору. Прибуток від його господарської діяльності міг використовуватись у фінансуванні підривної діяльності проти України", – зазначено у пресрелізі відомства ", – наголошується у пресрелізі відомства.

Згідно з повідомленням, було заарештовано приміщення площею 15 тис. кв. м.

Поліція також встановила, що посадові особи ТРЦ здійснили незаконне, з використанням підроблених документів, переоформлення частини приміщень на підконтрольну офшорну компанію, намагаючись уникнути конфіскації майна.

Кримінальне провадження відкрито за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Першу чергу ТРЦ "Мармелад" відкрито 7 березня 2013 року. Загальна площа становить 58 тис. кв. м, орендна – 40 тис. кв. м.

Девелопером та управляючою компанією ТРЦ є ПП ВКФ "Мава". За даними Opendatabot, його бенефіціаром зазначено Вадима Марисенка.

 

Теги: #суд #трц #київ

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