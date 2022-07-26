Події

10:43 26.07.2022

Окупанти пошкодили газопровід у Балаклійській громаді, без газу залишилася тисяча будинків

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Окупанти пошкодили газопровід у Балаклійській громаді, без газу залишилася тисяча будинків

Унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом одне із сіл Балаклійської громади Харківської області.

"Без газопостачання залишилася тисяча будинків. АТ "Харківгаз" просить своїх клієнтів, у яких припинилася подача газу ввечері 25 липня, самостійно перекрити крани перед газовими приладами для проведення ремонтів газопроводу", - повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

 

 

Теги: #газ #харківська_область

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