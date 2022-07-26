Окупанти пошкодили газопровід у Балаклійській громаді, без газу залишилася тисяча будинків

Унаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено газопровід середнього тиску, який забезпечує газом одне із сіл Балаклійської громади Харківської області.

"Без газопостачання залишилася тисяча будинків. АТ "Харківгаз" просить своїх клієнтів, у яких припинилася подача газу ввечері 25 липня, самостійно перекрити крани перед газовими приладами для проведення ремонтів газопроводу", - повідомляє пресслужба Харківської ОВА.