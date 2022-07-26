Унаслідок російських обстрілів у Миколаєві постраждала міська котельня - мер

Унаслідок російських обстрілів у Миколаєві постраждала міська котельня, від влучання боєприпасу пошкоджено частину будівлі, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні під час обстрілу постраждала одна з наших міських котелень. Від влучання боєприпасу пошкоджено частину будівлі", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі "Миколаївоблтеплоенерго" оцінює завдані збитки та продовжує підготовку до опалювального сезону.