Події

10:29 26.07.2022

Унаслідок російських обстрілів у Миколаєві постраждала міська котельня - мер

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Унаслідок російських обстрілів у Миколаєві постраждала міська котельня - мер

Унаслідок російських обстрілів у Миколаєві постраждала міська котельня, від влучання боєприпасу пошкоджено частину будівлі, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні під час обстрілу постраждала одна з наших міських котелень. Від влучання боєприпасу пошкоджено частину будівлі", - написав він у телеграм-каналі.

Наразі "Миколаївоблтеплоенерго" оцінює завдані збитки та продовжує підготовку до опалювального сезону.

 

Теги: #війна #миколаїв

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