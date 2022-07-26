Для просування у напрямку Донецької області окупанти спалюють населені пункти Луганщини

Для просування та закріплення у напрямку адмінмежі Луганської та Донецької областей російські окупанти знищують населені пункти, спалюючи їх, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Щоб закріпитися на Луганщині, росіяни з жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкоряються. Розбиваючи одразу кілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне становище для наступу на Донеччину", – написав він у телеграм-каналі у вівторок вранці.

Зокрема, у понеділок росіяни влучили 4 ракетами, організували два масивні артилерійські обстріли і ще двічі застосовували міномети у напрямку адмінмежі Луганської та Донецької областей. Унаслідок цього ворог зміг посилити свої позиції.

"Вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу нашого регіону, та щоб її перетнути жертвує усіма резервами і спалює села на Луганщині та Донеччині. Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою", – написав Гайдай.

За його словами, за минулу добу відбито чотири штурми з боку росіян, на п'ятому напрямку бої тривають.

Глава ОВА констатував, що окупанти обстрілюють населені пункти із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Також ворог використовує авіацію.