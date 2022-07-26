Окупанти атакували ракетами портову інфраструктуру Миколаєва - ОК "Південь"

Російські окупанти зранку у вівторок завдали ракетного удару по Одеській області та Миколаєву, повідомили в ОК "Південь".

"По півдню України завдано масованого ракетного удару, зокрема із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці ОК у Фейсбуці у вівторок.

Зокрема, на Одещині є влучення до приватних будівель прибережних сіл із подальшим займанням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає.

У Миколаївській області атаковано портову інфраструктуру. Водночас, по Миколаївському району завдано удару із ЗРК С-300 із тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.