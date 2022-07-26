Події

08:11 26.07.2022

Окупанти атакували ракетами портову інфраструктуру Миколаєва - ОК "Південь"

1 хв читати
Окупанти атакували ракетами портову інфраструктуру Миколаєва - ОК "Південь"

Російські окупанти зранку у вівторок завдали ракетного удару по Одеській області та Миколаєву, повідомили в ОК "Південь".

"По півдню України завдано масованого ракетного удару, зокрема із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування", - йдеться у ранковому зведенні на сторінці ОК у Фейсбуці у вівторок.

Зокрема, на Одещині є влучення до приватних будівель прибережних сіл із подальшим займанням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає.

У Миколаївській області атаковано портову інфраструктуру. Водночас, по Миколаївському району завдано удару із ЗРК С-300 із тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється.

 

 

 

Теги: #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:17 26.07.2022
За добу на Херсонщині ЗС України завдано сім авіаударів по противнику

За добу на Херсонщині ЗС України завдано сім авіаударів по противнику

07:19 25.07.2022
За неділю бійці ЗС України знищили 66 окупантів, 5 танків та 15 одиниць техніки

За неділю бійці ЗС України знищили 66 окупантів, 5 танків та 15 одиниць техніки

09:02 24.07.2022
РФ за час війни в Україні втратила вже 39 520 військовослужбовців

РФ за час війни в Україні втратила вже 39 520 військовослужбовців

07:43 24.07.2022
За суботу українські військові завдали 6 ударів по скупченням живої сили ворога, знищено 54 окупанти, понад 10 одиниць техніки

За суботу українські військові завдали 6 ударів по скупченням живої сили ворога, знищено 54 окупанти, понад 10 одиниць техніки

07:37 24.07.2022
Ворог обстріляв Дніпропетровську область, постраждалих і руйнувань немає

Ворог обстріляв Дніпропетровську область, постраждалих і руйнувань немає

07:20 23.07.2022
За добу на півдні України знищено 93 окупанти та 12 одиниць техніки

За добу на півдні України знищено 93 окупанти та 12 одиниць техніки

20:59 22.07.2022
Буданов закликав громадян не вірити маніпуляціям у ЗМІ, які повідомляють про нібито підготовку до наступу росіян на півдні України: РФ не має резервів, щоб змінити ситуацію

Буданов закликав громадян не вірити маніпуляціям у ЗМІ, які повідомляють про нібито підготовку до наступу росіян на півдні України: РФ не має резервів, щоб змінити ситуацію

08:57 22.07.2022
Втрати російського агресора в Україні вже досягли 39 тис. одиниць особового складу

Втрати російського агресора в Україні вже досягли 39 тис. одиниць особового складу

08:11 22.07.2022
За добу знищено 35 окупантів, самохідну гаубицю, 11 одиниць техніки та 2 БПЛА

За добу знищено 35 окупантів, самохідну гаубицю, 11 одиниць техніки та 2 БПЛА

08:38 21.07.2022
Українські військові знищили 111 окупантів, 17 одиниць техніки, 6 складів боєприпасів

Українські військові знищили 111 окупантів, 17 одиниць техніки, 6 складів боєприпасів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна повернула тіла 25 загиблих військовослужбовців - Мінреінтеграції

Корбан наразі у Польщі і, як і раніше, має намір в'їхати до України

Російські окупанти запустили по Миколаєву 18 ракет, жертв немає - голова ОВА

Окупанти пошкодили газопровід у Балаклійській громаді, без газу залишилася тисяча будинків

Зеленський про обстріл Затоки: За все відповідатимуть, кожен "визволитель", який руйнує наше життя

ОСТАННЄ

Дві російські ракети влучили у сільгосппідприємство у Любимівській громаді - Дніпропетровська ОВА

Україна повернула тіла 25 загиблих військовослужбовців - Мінреінтеграції

Корбан наразі у Польщі і, як і раніше, має намір в'їхати до України

Російські окупанти запустили по Миколаєву 18 ракет, жертв немає - голова ОВА

Окупанти пошкодили газопровід у Балаклійській громаді, без газу залишилася тисяча будинків

Зеленський про обстріл Затоки: За все відповідатимуть, кожен "визволитель", який руйнує наше життя

Дорожники облаштували переправу у Ніжинському районі Чернігівської області

Унаслідок російських обстрілів у Миколаєві постраждала міська котельня - мер

Kolomoisky probably lost his Ukrainian citizenship – media

Харків та Чугуїв були обстріляні із С-300 - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА