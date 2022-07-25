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22:08 25.07.2022

Кирила Буданова призначено керівником комітету з розвідки

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Кирила Буданова призначено керівником комітету з розвідки

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов призначений керівником Комітету з питань розвідки при президенті.

"Кирило Буданов очолюватиме і комітет у справах розвідки при президенті України", - сказав у традиційному відеозверненні у понеділок увечері президент України Володимир Зеленський.

До 25 липня 2022 р. Комітет з розвідки очолював Руслан Демченко, звільнений 24 липня з поста керівника Комітету з розвідки та першого заступника секретаря Ради безпеки та оборони України.

Новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ, сказав він, призначено бойового генерала Віктора Хоренка. "Генерал Георгій Галаган переводиться на інший напрям і з метою оновлення Служби Безпеки України призначено першим заступником Центру спеціальних операцій "А" СБУ", - сказав Зеленський.

"Окремо хочу подякувати нашим десантно-штурмовим військам, Січеславській бригаді, які приземлили два російські військові літаки і один вертоліт. Трохи більше, ніж за 1 добу. Повинні зробити все, щоб розширити цей досвід приземлення на всі російські авіаційні та ракетні вироби у нашому небі", - сказав Зеленський.

 

 

Теги: #призначення #комітет #розвідка

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