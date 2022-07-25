Україна розпочне експорт зерна через чорноморські порти - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна розпочне експорт зерна через Чорне море відповідно до підписаних у Стамбулі домовленостей.

"Ми все підготували. З нашого боку коридор діє, у наших водах він контрольований Україною і перевірки (суден – ІФ) у них здійснюватимуть лише українці… Ми обов'язково розпочнемо експорт, щоб іще раз довести усьому світу, що не Україна зриває експорт – це ті наративи, які російська сторона сьогодні поширює як дезінформацію", – заявив Зеленський на брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Водночас, за його словами, подальше гарантування безпеки експорту українського зерна лежить на Туреччині та Організації Об'єднаних Націй, з якими укладено відповідні домовленості.

"Ми довіряємо Туреччині та ООН, з якими ми підписали відповідні документи щодо експорту зерна, а вони мають дбати про безпеку кораблів інших держав, які погодилися перевозити зерно, кукурудзу, ячмінь до інших країн", - зазначив президент.

У цьому контексті він також наголосив, що звільнення острова Зміїний є важливим фактором щодо контролю безпеки інших коридорів транспортування зерна.

"Це важливо щодо контролю безпеки інших коридорів транспортування зерна, а далі питання до ООН і Туреччини, наскільки вони зможуть контролювати РФ, яка, як виявилося, може бити ракетами навіть після домовленостей", - додав Зеленський.