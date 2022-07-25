На посаду судді КС претендує нардеп Совгиря - Разумков

На посаду судді Конституційного Суду претендує народний депутат Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу"), повідомив голова міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков (позафракційний).

"На суддю Конституційного Суду є претендентка - народний депутат Ольга Совгиря. Однак перед голосуванням за її кандидатуру необхідно провести конкурс - на цьому, зокрема, наполягають наші міжнародні партнери. Також Совгиря має скласти мандат депутата, після чого парламент і ухвалюватиме своє рішення", - написав Разумков у телеграмі у понеділок.

Він також підтвердив, що на посаду генерального прокурора буде запропоновано кандидатуру голови комітету Верховної Ради з правової політики Андрія Костіна (фракція "Слуга народу").

"Сподіваюся, що колеги йтимуть за важливими кадровими питаннями лише відповідно до букви закону. Тож буде цікаво", - зазначив Разумков.

Як повідомлялося, Совгиря є представником Верховної Ради у Конституційному Суді.