Події

14:35 25.07.2022

"Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України

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"Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені України

Європейська мовна спілка та ВВС домовилися, що міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені української телерадіокомпанії "Суспільне".

"Після рішення, що, на жаль, подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, ЄМС розглянула низку варіантів з мовником-переможцем. У результаті обговорень ЄМС запросила британський суспільний мовник ВВС, учасник від якого посів друге місце на конкурсі 2022 року, виступити організатором 67-го пісенного конкурсу "Євробачення", - йдеться у повідомленні пресслужби "Суспільного".

Зазначається, що представники "Суспільного" співпрацюватимуть із ВВС, щоб розробити та впровадити українські елементи у шоу наступного року, а Україна як країна-переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2022" також автоматично потрапить у фінал майбутнього конкурсу.

Згідно з повідомленням, місто проведення конкурсу у 2023 році буде обрано найближчими місяцями в результаті конкурсної процедури, яка розпочнеться цього тижня, а дати проведення "Євробачення-2023" будуть оголошені згодом.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав у мікроблозі "Твіттер", що у розмові з президентом України Володимиром Зеленським погодився з тим, що де б не відбувалося "Євробачення-2023", воно має прославляти країну і народ України.

"Оскільки тепер ми є стороною, яка приймає, Велика Британія виконає цю обіцянку напряму і влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів", - написав він.

Як повідомлялося, 14 червня відбулася офіційна стартова зустріч організаторів "Євробачення" від України з наглядовою радою, партнерами Міжнародного пісенного конкурсу та основною командою EBU, розглянули питання гарантій та заходів підготовки, опитувальник із безпеки, потенційні локації для проведення конкурсу.

Водночас 17 червня EBU відмовила Україні у проведенні "Євробачення" у 2023 році після аналізу ситуації з безпекою у країні. А також заявила, що розпочне переговори з ВВС про можливе проведення конкурсу у Великій Британії.

Після цього міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що Україна не згодна з характером ухвалення рішення щодо неможливості проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у країні й вимагав його змінити.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив сподівання, що Україна зможе прийняти пісенний конкурс "Євробачення" наступного 2023 року.

Пізніше Польща також заявила, що не погоджується з рішенням Європейської мовної спілки про позбавлення України права на проведення "Євробачення-2023".

 

 

Теги: #євробачення

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