Події

13:51 25.07.2022

Adidas відновив роботу у Львові, Ужгороді та Житомирі – RAU

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Adidas відновив роботу у Львові, Ужгороді та Житомирі – RAU

Німецький ритейлер спортивного одягу та взуття Adidas відновив роботу чотирьох магазинів в Україні, за винятком торгових об'єктів у Києві, повідомила Асоціація ритейлерів України (RAU).

За її даними, знову відкрилися дисконт-центр Adidas&Reebok у ТРЦ Spartak та окремий магазин мережі у Львові, торгові точки в Ужгороді та у житомирському ТЦ Global. Також поновив роботу інтернет-магазин.

Водночас ритейлер не надав інформації про відновлення роботи магазинів у Києві, зазначає асоціація. На офіційному сайті Adidas в Україні зазначено, що 18 столичних магазинів мережі "тимчасово закриті".

Теги: #україна #нерухомість #adidas

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