Події

13:41 25.07.2022

Президент Гватемали відвідав Київську область

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Президент Гватемали відвідав Київську область

Президент Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеї в понеділок відвідав Київську область, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Бородянка, Буча, Ірпінь – ці населені пункти стали трагічним символом звірств російської армії проти цивільних українців. Президент Гватемали висловив свою підтримку Україні та наголосив, що про злочини Росії має знати весь світ", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що офіційні візити міжнародних партнерів "є важливою складовою у війні, яка триває і на інформаційному полі".

Теги: #президент #гватемала #київська_область

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