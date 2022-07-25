Президент Гватемали відвідав Київську область

Президент Республіки Гватемала Алехандро Джамматтеї в понеділок відвідав Київську область, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Бородянка, Буча, Ірпінь – ці населені пункти стали трагічним символом звірств російської армії проти цивільних українців. Президент Гватемали висловив свою підтримку Україні та наголосив, що про злочини Росії має знати весь світ", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що офіційні візити міжнародних партнерів "є важливою складовою у війні, яка триває і на інформаційному полі".