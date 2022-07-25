Події

09:31 25.07.2022

Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину: поранено дитину, є пошкодження інфраструктури, горіли поля

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Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину: поранено дитину, є пошкодження інфраструктури, горіли поля

Російські окупанти продовжували обстрілювати Миколаївську область у неділю та в ніч на понеділок.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у телеграм-каналі, увечері, 24 липня, після ворожого обстрілу в одному з районів міста сталася пожежа на відкритій території. Постраждалих немає.

Уночі 25 липня, орієнтовно о 2:40, у Миколаєві пролунала серія вибухів. Поки що відомо про влучення в поля за межами міста на території прилеглих сіл. Детальна інформація уточнюється.

У Миколаївському районі 24 липня о 20:35 було зафіксовано ворожі обстріли селища Засілля Первомайської громади, переважно на відкритих територіях. Постраждалих немає.

Уночі 25 липня, близько 3:00, розпочався обстріл с. Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. За попередньою інформацією, поранено 7-річну дитину. Унаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновано та пошкоджено житлові будинки, автотранспорт. Також виникла пожежа двоповерхового житлового будинку.

У Баштанському районі протягом дня 24 липня внаслідок ворожих обстрілів зайнялися поля із зерновими. Постраждалих немає.

Також окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, розташовані на лінії розмежування. Інформації про потерпілих немає. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.

Теги: #миколаївщина #обстріл

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