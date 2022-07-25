На Рівненщині правопорушник намагався втекти від поліції та розбив п’ять машин

На Рівненщині поліція намагалася затримати місцевого жителя на автомобілі, який під час погоні розбив п'ять машин, зокрема службові, повідомила пресслужба Національної поліції області.

"На зупинення транспортного засобу були орієнтовані всі екіпажі патрульної поліції. При спробі заблокувати рух легкової машини "Skoda Octavia" в Рівному її водій спочатку допустив бічне зіткнення зі службовим авто "Renault Duster", а потім, не зупиняючись, - із "Mitsubishi Out", що стояли на дорозі з увімкненими проблисковими маячками", - сказано в повідомленні.

Потім водій легковика припустився лобового зіткнення з поліцейським авто "Skoda Rapid", після чого його вдалося зупинити. Внаслідок ДТП постраждав поліцейський.

"Водій автомобіля "Skoda", яким виявився 36-річний житель села Залісся Рівненського району, не травмувався і відповідно до огляду приладом "Драгер" був тверезий", - повідомили в поліції.

Зазначається, що пояснити свою поведінку затриманий не зміг. Йому призначать судово-психіатричну експертизу.