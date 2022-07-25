За неділю бійці ЗС України знищили 66 окупантів, 5 танків та 15 одиниць техніки

Минулої доби неділі бійці Збройних сил України знищили 66 людей особового складу російського агресора, 5 танків та 15 одиниць техніки, а також склади з боєприпасами, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Загальний результат за бойовий день свідчить, що вороже військо зменшено на 66 рашистів, 5 танків, 2 самохідні гаубиці "Гвоздика", протитанковий ракетний комплекс "Фагот", 3 одиниці броньованої та 9 автомобільної техніки", - сказано в повідомленні.

Також знищено командно-наглядовий пункт 785-го окремого загону спецпризначення нацгвардії росіян та склади з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога – уточнюються.