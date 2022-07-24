Події

20:29 24.07.2022

ЗС України знищили четверту крилату ракету "Калібр", випущену у напрямку Хмельницької області

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ЗС України знищили четверту крилату ракету "Калібр", випущену у напрямку Хмельницької області

Протиповітряна оборона Повітряних сил Збройних сил України знищила четверту крилату ракету "Калібр", випущену у напрямку Хмельницької області, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні, 24 липня, протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних Сил України знищено всі чотири крилаті ракети типу "Калібр", випущені у напрямку Хмельницької області з акваторії Чорного моря", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, четверту ракету знищено ППО повітряного командування "Південь", перші три збили зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Захід".

Також у командуванні повідомляють, що протягом поточної доби ударна авіація повітряних сил завдала 10 групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни.

"Уражені три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та жива сила російських окупантів", - зазначили у командуванні.

Як повідомлялося, раніше голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомляв, що системи протиповітряної оборони (ППО) збили три ракети над територією Хмельницької області в неділю, де раніше було чутно звуки вибухів, без жертв.

 

 

 

Теги: #ракета #обстріл #ппо

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