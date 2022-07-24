Події

19:50 24.07.2022

Російський штурмовик Су-25 збила українська ППО у Дніпропетровській області

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Російський штурмовик Су-25 збила українська ППО у Дніпропетровській області

Українська протиповітряна оборона в неділю збила російський штурмовий літак Су-25 у Дніпропетровській області, повідомила пресслужба десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окрема повітряно-десантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України було успішно збито російський штурмовик Су-25 "Грач", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі ДШВ.

Зазначається, що броньований літак окупантів збив переносний зенітний ракетний комплекс (ПЗРК) "Ігла".

 

 

 

Теги: #рф #літак #знищення

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