Російський штурмовик Су-25 збила українська ППО у Дніпропетровській області

Українська протиповітряна оборона в неділю збила російський штурмовий літак Су-25 у Дніпропетровській області, повідомила пресслужба десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Сьогодні підрозділом протиповітряної оборони 25-ї окрема повітряно-десантна Січеславська бригада ДШВ ЗС України було успішно збито російський штурмовик Су-25 "Грач", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі ДШВ.

Зазначається, що броньований літак окупантів збив переносний зенітний ракетний комплекс (ПЗРК) "Ігла".