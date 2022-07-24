Події

19:36 24.07.2022

Українські війська у відповідь на обстріл Миколаєва знищили батарею російських С-300 у Херсонській області

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Українські війська у відповідь на обстріл Миколаєва знищили батарею російських С-300 у Херсонській області

Ракетно-артилерійські підрозділи українських військ у відповідь на ракетний обстріл Миколаєва вночі в неділю знищили батарею російських зенітно-ракетних систем С-300, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Серед ночі вкотре атакований Миколаїв. Ракетний удар 7 модифікованими ракетами із зенітно-ракетної системи С-300… У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропінського (Херсонська область – ІФ-У)", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що також під вогневий контроль було взято кілька об'єктів транспортної інфраструктури на тимчасово окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ.

Як повідомлялося, 24 липня близько 04:00 Миколаїв зазнав обстрілів. Попередньо відомо про влучення до складського приміщення. Детальна інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

 

 

 

Теги: #рф #трк #україна #знищення

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