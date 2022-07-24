У Франції через посуху у 88 департаментах обмежили використання води

Посуха все більше поширюється у Франції, у 88 департаментах країни в неділю передбачено обмеження використання води, повідомляє телеканал BFMTV.

Заборонено поливати вдень сади та газони, населення закликають економити воду, де це можливо, зокрема не заливати басейни.

Канал зазначає, що хоча посуха торкнулася практично всієї країни, особливо постраждали регіони Пеї-де-ла-Луар та Пуату-Шарант.

Унаслідок анормально посушливої та спекотної погоди протягом декількох тижнів та незначних дощів минулої зими не вдалося поповнити та відновити резерви води, пояснює BFMTV.

Телеканал підсумовує: мало сподівань на покращення ситуації найближчими днями, на наступні тижні метеорологи практично не обіцяють дощів, окрім Піренеїв та Альп.

На континентальній території Франції 96 департаментів.