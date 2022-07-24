Події

08:25 24.07.2022

Українські військові знищили щонайменше 12 окупантів із загону сахалінського ОМОНу

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Українські військові знищили щонайменше 12 окупантів із загону сахалінського ОМОНу

Біля Лисичанська українські військові накрили вогнем окупантів із загону ОМОН із Сахаліну, не менше 12 росіян було знищено, багато поранено, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Зокрема, вчора в Кадіївці руйнування зазнали приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються. А поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію. А саме, загін сахалінського ОМОНу, за наказом кремля прибулого на війну в Україну. Знищено не менше 12 спецназівців ворога. Багато росіян поранено", - написав Гайдай у телеграм-каналі в неділю вранці.

Тим не менш, "окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, продовжують ракетний та артилерійський терор мирного населення. Протягом 23 липня завдали чотири ракетні та один авіаудар".

Окупанти посилили тиск у районі Верхньокам'янського, проте вогнем у відповідь українські захисники завдали втрат ворогові і змусили його відійти. По інших населених пунктах на Луганщині "росіяни вели неприцільні, але численні артилерійські та мінометні обстріли".

 

 

 

 

Теги: #зведення #луганська_область

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