Події

19:57 23.07.2022

У результаті блокування проїзду окупантами на блокпосту в Запорізькій області померли чотири людини

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У результаті блокування проїзду окупантами на блокпосту в Запорізькій області померли чотири людини

На блокпосту у м.Василівка (Запорізька область), де російські війська блокують проїзд сотням автомобілів з українцями, які бажають евакуюватися з окупованих територій, померло четверо людей.

Як розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону, на блокпосту у Василівці російські окупанти не пропускають автомобілі мирних мешканців, які стоять тут цілодобово, намагаючись виїхати у бік Запоріжжя. У результаті утворилася черга зі 1200 машин.

Також він повідомив, що багато людей ночують вже п'ять днів на узбіччі дороги, внаслідок через нелюдські умови - в літню спеку без нормальної їжі та доступу "швидкої" померли 4 людини.

Крім цього, І.Федоров зазначив, що у відповідь на прохання центральних та місцевих органів влади до окупантів відкрити для людей "зелений коридор", ті цинічно відповіли, що нібито "потреб у коридорі немає".

 

 

 

Теги: #проїзд #блокпост #запорізька_область

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