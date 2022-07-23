Унаслідок удару по Одеському морпорту є поранені

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив про поранених унаслідок ракетного удару російських окупантів по Одеському морському порту в суботу.

"Сьогодні, наступного дня після підписання угоди про експорт зерна Росія атакувала порт Одеси ракетами "Калібр". На жаль, є поранені", - сказав Марченко у відеозверненні, опублікованому в телеграмі в суботу ввечері.

Кількість постраждалих він не уточнив.

Марченко назвав ракетний удар по Одесі "посланням ООН і всьому світу, що Росія не має наміру домовлятися чи зупинятися" і наголосив, що всі угоди з РФ "не стоять паперу, на якому вони написані".

Як повідомлялося, вранці російські окупанти атакували Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами типу "Калібр". Після цього неодноразово повідомлялося, що, за попередніми даними, поранених від удару немає.

22 липня під егідою ООН у Стамбулі Україна, Туреччина та Росія підписали угоду про відновлення безпечного експорту українських зернових Чорним морем. У МЗС України заявили, що РФ ракетним ударом по порту Одеси поставила під сумнів домовленості, дані нею ООН і Туреччині в підписаному в Стамбулі документі. У пресслужбі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша заявили, що він беззастережно засуджує ракетний удар по торговельному порту в Одесі.