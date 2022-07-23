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16:46 23.07.2022

Синєгубов: Необхідно зробити все, щоб забезпечити харків'ян теплом

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Синєгубов: Необхідно зробити все, щоб забезпечити харків'ян теплом

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що триває спільна робота з керівництвом міста щодо забезпечення тепла в житлових будинках під час опалювального сезону.

"Тут я підтримую Ігоря Олександровича (Терехова, міського голову Харкова - ІФ) щодо того, що ми маємо зробити все, щоб у людей було тепло в будинках. Люди не можуть бути заручниками чиїхось приватних розборок тощо. Тому ми спільно і надалі опрацьовуватимемо питання, щоб люди були з теплом", - сказав Синєгубов на брифінгу в суботу, відповідаючи на запитання, чи підтримує він ініціативу Терехова звернутися до РНБО з пропозицією про націоналізацію ПАТ "ТЕЦ-5".

"Ми наразі опрацьовуватимемо всі варіанти, і цей варіант (звернення до РНБО - ІФ) зокрема", - сказав Синєгубов.

Як повідомлялося, 21 липня міський голова Харкова Ігор Терехов виступив за націоналізацію ПАТ "ТЕЦ-5".

"Хочу публічно звернутися насамперед до голови обласної військової адміністрації з пропозицією звернутися до РНБО щодо націоналізації об'єкта ТЕЦ-5, бо це стратегічно важливий об'єкт, який опинився у приватних руках, і ми всі стаємо його заручниками. Я не хочу, щоб харків'яни були заручниками, я не хочу, щоб ми залежали від якогось приватного підприємства", - сказав Терехов.

Підставою для такої заяви стало відключення гарячої води, що відбулося з вини ТЕЦ-5, майже у 800 будинках. За інформацією гендиректора КП "Харківські теплові мережі" (ХТМ) Василя Скопенка, керівництво ТЕЦ-5 поінформувало про відключення лише за добу, знаючи, що ХТМ не зможуть оперативно забезпечити гарячою водою мешканців цих будинків - відповідну котельню виведено в ремонт. За словами Скопенка, через це люди залишаться без гарячої води на 10-12 днів.

Як наголосив Терехов, це не перше невиконання зобов'язань із боку ТЕЦ-5. На його думку, якщо підприємство не буде націоналізоване, такі його дії можуть створити додаткові проблеми під час проходження опалювального сезону.

Як повідомлялося, у 2012 році Харківську ТЕЦ-5 у держави викупило ТОВ "Укрістгаз" (Київ), 100% власником якого є ITONS Holding GmbH (Австрія). Наразі, згідно з даними сайту youcontrol.com.ua, кінцевим бенефіціаром компанії є Рубен Захарян (Щвейцарія).

Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні, здатна нести електричне навантаження до 540 МВт та покривати теплове навантаження до 1420 Гкал/год. Забезпечує електроенергією і теплом побутових, промислових та бюджетних споживачів Харкова.

Теги: #харків #теплопостачання

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