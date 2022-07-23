Кількість поранених унаслідок ракетних ударів поблизу Кропивницького зросла до 16 осіб, троє людей загинуло

Унаслідок російських ракетних ударів по Кіровоградщині в суботу вранці загинуло троє людей, кількість поранених зросла до 16 осіб, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Маємо на цей час точну інформацію про трьох загиблих і 16 поранених, серед них є один військовий і двоє працівників відомчої охорони. Медики одразу почали надавати всю необхідну допомогу, життю поранених ніщо не загрожує", - сказав він у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Райкович наголосив, що рятувальники та піротехніки оперативно розпочали роботу, аварійні бригади швидко відновили електропостачання, вода та світло у Кропивницькому є скрізь.

Загалом уранці по Кіровоградській області росіяни випустили 13 крилатих ракет: вісім ракет "Калібр" морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3.

"Поцілили у військовий аеродром "Канатове" та в один з об'єктів "Укрзалізниці", - додав голова ОВА.

Він також закликав не ігнорувати звуки повітряної тривоги і негайно йти в укриття.