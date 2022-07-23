Події

13:58 23.07.2022

Російські окупанти на Херсонщині почали завозити боєприпаси під виглядом гумдопомоги – українська розвідка

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Російські окупанти на Херсонщині почали завозити боєприпаси під виглядом гумдопомоги – українська розвідка

Після ударів Збройних сил України російські окупанти на Херсонщині почали завозити боєприпаси під виглядом гуманітарної допомоги, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Противник доставляє боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів. Після низки ударів ЗСУ по складах боєприпасів рашистів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, ЗС РФ маркує воєнні вантажі як "гуманітарну допомогу". Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 "цивільних" вантажівок КамАЗ. Усі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ і символікою політичної партії "Єдина Росія". Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, нові склади боєприпасів облаштовують у цивільних будівлях – закладах культури та освіти. Водночас окупанти запроваджують додаткові обмеження для дислокованих у Херсоні підрозділів.

"У зв'язку з завданням масованих вогневих ударів з боку ЗС України військовослужбовцям 1, 2 армійських корпусів ЗС РФ заборонено переміщення військової техніки у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів. Проводяться роботи з переобладнання наявних транспортних засобів для пересування у темний час доби, а також здійснюється маскування транспорту", - розповіли в розвідці.

Аналогічні заходи мають здійснити інші підрозділи російських окупаційних військ.

Теги: #рф #херсонщина #боєприпаси

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