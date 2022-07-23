Події

12:12 23.07.2022

Зеленський провів телефонну розмову з Токаєвим, подякував за невизнання т.зв. "Л/ДНР"

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Зеленський провів телефонну розмову з Токаєвим, подякував за невизнання т.зв. "Л/ДНР"

Президент України Володимир Зеленський та президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у телефонній розмові обговорили проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації, глава Української держави подякував за невизнання т.зв. "ЛНР", "ДНР".

"Провів телефонну розмову з президентом Казахстану. Подякував за принципову підтримку територіальної цілісності України, невизнання т. зв. ЛНР, ДНР. Обговорили конкретні проєкти взаємодії в економіці, енергетиці, цифровізації. Обмінялися вітаннями з 30-річчям українсько-казахстанських дипвідносин", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #зеленський #токаєв

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