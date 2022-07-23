Події

11:19 23.07.2022

Росіяни завдали вранці удару поблизу Запоріжжя, постраждалих немає – голова ОВА

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Росіяни завдали вранці удару поблизу Запоріжжя, постраждалих немає – голова ОВА

Російські окупанти в суботу, 23 липня, вранці завдали ракетного удару на території лінії розмежування та поблизу обласного центру, постраждалих немає, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ракетний удар о 6:30 ранку на території лінії розмежування та поблизу обласного центру. На щастя, постраждалих немає! Окупанти продовжують гатити по об'єктах цивільної інфраструктури. Якщо у вас є справи на території поблизу лінії розмежування, але немає елементарного укриття, варто утриматися від відвідування", - написав він у телеграм-каналі.

Подробиці - згодом.

Теги: #запоріжжя #удар

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