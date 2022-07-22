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20:59 22.07.2022

Буданов закликав громадян не вірити маніпуляціям у ЗМІ, які повідомляють про нібито підготовку до наступу росіян на півдні України: РФ не має резервів, щоб змінити ситуацію

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Буданов закликав громадян не вірити маніпуляціям у ЗМІ, які повідомляють про нібито підготовку до наступу росіян на півдні України: РФ не має резервів, щоб змінити ситуацію

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов закликав громадян не вірити маніпуляціям у ЗМІ, які повідомляють про нібито підготовку до наступу росіян на півдні України.

Відповідну заяву Буданов зробив в ефірі національного телемарафону у п'ятницю, відповідаючи на запитання провідних про нібито концентрацію російських резервів на півдні України з можливістю подальшого наступу на Криворізькому та Миколаївському напрямках.

"Як керівник військової розвідки можу вам абсолютно прямо сказати, що нічого особливого там зараз не відбувається. Не вірте повідомленням, які іноді з'являються у ЗМІ. Багато хто зараз веде інформаційну війну і, використовуючи маніпулювання інформацією, підштовхує наших громадян до паніки. Нічого неординарного там зараз не відбувається", - наголосив голова ГУР МО.

Він додав, що РФ не має військових резервів, які могли б змінити ситуацію на півдні України.

 

Теги: #маніпуляції #гур #південь

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