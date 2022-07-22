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20:39 22.07.2022

Європол тісно співпрацює з українськими чиновниками для запобігання незаконному обігу зброї та повністю довіряє їм – заява

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Європол тісно співпрацює з українськими чиновниками для запобігання незаконному обігу зброї та повністю довіряє їм – заява

Європол заявляє, що тісно співпрацює з українськими офіційними особами, щоб зменшити загрозу незаконного обігу зброї до Європейського Союзу.

"Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи щодо моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї", - йдеться у заяві Європолу про співпрацю з Україною, опублікованій на сайті організації у п'ятницю.

У Європолі наголосили, що мають "зразкові відносини з Україною" з часу підписання двосторонньої оперативної угоди у 2017 році.

"Ми продовжуємо підтримувати тісний контакт у міру зміни ситуації на місцях в Україні, і ми вдячні за це нашим українським колегам. Вони продовжують дотримуватися вказівок і співпрацювати у справах, що становлять інтерес для внутрішньої безпеки ЄС, незважаючи на тривалу російську військову агресію", - йдеться в заяві.

При цьому в організації зазначили, що потенційна загроза, яка спостерігалася в зонах бойових дій у минулому, полягає в тому, що вогнепальна зброя може потрапити не в ті руки.

"Стосовно війни в Україні, Європол попередив, що поширення вогнепальної зброї та вибухових речовин в Україні може призвести до збільшення незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів до ЄС через встановлені маршрути контрабанди чи онлайн-платформи. Ця загроза може навіть зрости після закінчення конфлікту", - резюмується в заяві.

Раніше в п'ятницю секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував обговорення з представниками Європолу заяв про нібито існуючі випадки "торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку" з України.

"Максимально зацікавлені у швидкому обміні інформацією та миттєвому реагуванні. Звертаю увагу, що публікація про "контрабанду зброї" в західних ЗМІ збігається в часі із розгортанням масштабної інформаційної спецоперації Росії "MakZim" з дискредитації України, мета якої - припинення поставок", – повідомив він.

 

 

Теги: #контрабанда #зброя #європол

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