Зеленський обговорив нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії із Борисом Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів розмову з прем'єр-міністром Сполученого Королівства Борисом Джонсоном, під час якого сторони обговорили нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії та інші питання військової співпраці між Києвом та Лондоном.

"Підтримую постійний зв'язок із великим другом України Борисом Джонсоном. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Британії та іншу різнобічну військову співпрацю", - написав Зеленський у твіттері в п'ятницю.

Він уточнив, що під час розмови отримав впевненість, що "підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною та безумовною".