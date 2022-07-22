На Донеччині за добу через ворожі обстріли пошкоджено 58 цивільних об'єктів, включаючи дві школи, дитсадок, ринок, розсадник та будинок культури - поліція

У Донецькій області за добу через ворожі обстріли у 17 населених пунктах пошкоджено 58 цивільних об'єктів, включаючи дві школи, дитсадок, ринок, розсадник та будинок культури, є загиблі та поранені, повідомляє Нацполіція України.

"Ворог обстріляв міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Сіверськ, Соледар, Торецьк, Костянтинівка, смт Билбасівка, Південне, Північне, села Андріївка, Гришине, Дачне, Павлівка, Федорівка, Ягідне. Росіяни знищували мирне населення та інфраструктуру авіаударами, ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерією", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об'єктів: 37 житлових будинків, дві школи, дитячий садок, коледж, ринок, резервуар питної води, ферму, розсадник, будинок культури, кафе, газорозподільну трубу, електроопору, поле. Загалом зареєстровано 28 російських обстрілів за добу.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України