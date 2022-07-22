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08:23 22.07.2022

SpaceX у п'ятницю здійснить нову спробу запуску своєї ракети з групою інтернет-супутників

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SpaceX у п'ятницю здійснить нову спробу запуску своєї ракети з групою інтернет-супутників

Запуск важкої ракети-носія Falcon 9 із черговою партією з 46 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, скасоване напередодні, планується здійснити в п'ятницю, повідомляє компанія-розробник SpaceX.

У четвер зворотний відлік перед запуском було зупинено за 46 секунд до старту. Про причини компанія не повідомляє.

У п'ятницю повторну спробу запуску з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії передбачається зробити о 10:39 за часом Тихоокеанського узбережжя США (20:39 за київським часом).

Він має стати 53-м виведенням на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проєкту Starlink та четвертим цього місяця.

За весь час SpaceX запустила вже 2858 інтернет супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад 2,5 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. За даними SpaceX, інтернет мережа Starlink доступна користувачам у 32 страхах світу, зокрема в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

 

 

Теги: #сша #запуск #spacex #супутники

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