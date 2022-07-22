Події

08:03 22.07.2022

Кількість загиблих у результаті ворожого обстрілу ринку в Харкові зросла до чотирьох людей

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Кількість загиблих у результаті ворожого обстрілу ринку в Харкові зросла до чотирьох людей

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, 6 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 5 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Харківському (1), Чугуївському (3) районах області, а також 1 у Київському районі Харкова. Горіли приватні дворові забудови, автомобілі, покинута будівля", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, після обстрілу одного з ринків Харкова касетними боєприпасами, загинуло 4 мирні мешканці, 25 поранено, вогнем було знищено 3 автомобілі, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Протягом доби рятувальники також 8 разів виїжджали на допомогу населенню та тричі – на допомогу комунальним службам.

Піротехніки ДСНС ліквідували 25 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Як повідомлялося, вранці 21 липня російські окупаційні війська обстріляли касетними боєприпасами один із ринків Харкова, в результаті чого 3 мирні мешканці загинули, ще 20 було поранено.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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