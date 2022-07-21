Події

20:32 21.07.2022

Апеляційний суд залишив у силі довічний вирок убивці двох людей

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Апеляційний суд залишив у силі довічний вирок убивці двох людей

Львівський апеляційний суд залишив чинним довічний вирок жителю Стрийського району, засудженого до довічного ув'язнення за вбивство двох людей, повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Як йдеться в повідомленні, сторона захисту подала апеляційну скаргу на довічний вирок Стрийського міськрайонного суду 49-річному жителю Стрийського району.

Суд визнав чоловіка винним у вбивстві свого сина та його товариша, яким він завдав 14 ножових поранень. Інцидент стався у 2018 році.

За даними прокуратури, розгляд апеляційної скарги провели у суді у липні поточного року. Вирок набув чинності з його проголошення.

 

 

Теги: #суд #вирок #львівщина #убивство

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