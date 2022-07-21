Байден, який заразився COVID-19, стверджує, що з ним усе гаразд

79-річний президент США Джо Байден, який заразився коронавірусом, заявив, що почувається добре і продовжує активно працювати.

"Зі мною все гаразд. Дякую за турботу... Продовжую займатися справами!" – написав американський президент у своєму твіттері.

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Байден отримав позитивний результат тестування на COVID-19, йому призначили лікування, але він продовжує виконувати обов'язки зі своєї резиденції. Вона додала, що президент США відчуває легкі симптоми захворювання і почав приймати ліки від коронавірусу Paxlovid, розроблені компанією Pfizer.

Лікар БайденА Кевін О'Коннор у свою чергу уточнив, що із симптомів у американського президента відзначаються невеликий нежить, втома та сухий кашель, який розпочався у середу ввечері.

Жан-П'єр зазначила, що минулого разу Байден робив тест у вівторок, і тоді результати були негативними.

Вона пообіцяла, що Білий дім щодня надаватиме інформацію про стан здоров'я президента. Крім цього, відповідно до правил, медичний підрозділ Білого дому упродовж дня проінформує про зараження президента всіх, хто тісно з ним контактував, зокрема членів Конгресу та співробітників ЗМІ, які супроводжували його напередодні під час поїздки до штатів Массачусетс і Род-Айленд.

Байден пройшов повний курс вакцинації від COVID-19, а також зробив два бустерні щеплення вакцини.