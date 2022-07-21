Події

19:57 21.07.2022

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5110 цивільних, ще 6752 поранені

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Війна в Україні забрала життя щонайменше 5110 цивільних, ще 6752 поранені

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 18 липня склали 11862 цивільних (на 11 липня – 11544), зокрема 5110 загиблих (5024), - повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

"Причиною більшої частини зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – наголошується у документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєверодонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце чисельні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 1943 чоловіки, 1342 жінки, 163 хлопчики та 142 дівчинки, тоді як стать 41 дитини та 1479 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 6752 поранених – 210 хлопчиків та 147 дівчаток, а також 190 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 11 липня загинуло троє дітей та ще 14 було поранено.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише у робочі дні, то тепер воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, також наведено дані щодо місяців.

Згідно з ними найбільш смертоносним місяцем для цивільних осіб став березень – мінімум 3028 загиблих, тоді як у квітні їх кількість знизилася до 660, у травні – до 453 та у червні – до 361.

З 1 до 18 липня, як зазначає ООН, загинуло 229 осіб, тоді як за перші п'ять днів війни з 24 до 28 лютого – 336 осіб.

Згідно зі зведенням, у липні від зброї вибухової дії з великою зоною ураження померло 225 осіб і ще 593 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів – відповідно 4 і 5 (1% від загальних втрат).

У зведенні також традиційно говориться, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки після 11 липня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.

 

 

Теги: #оон #жертви #війна

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