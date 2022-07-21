Події

19:11 21.07.2022

"Епіцентр К" придбає десять реанімобілів для українських медиків, проведе акцію для закупівлі ще 55

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"Епіцентр К" придбає десять реанімобілів для українських медиків, проведе акцію для закупівлі ще 55

Група компаній "Епіцентр К" має намір спрямувати кошти Міністерству охорони здоров'я через платформу UNITED24 для закупівлі десяти реанімобілів для українських медиків, а також проведе акцію у мережі "Епіцентр" для закупівлі ще 55 машин, повідомила пресслужба групи.

"В умовах повномасштабної військової агресії, коли працівники медичної сфери щодня рятують життя українських військових та мирних громадян, ми не можемо залишатись осторонь і цілковито підтримуємо ініціативу Першої леді (Олени Зеленської – ІФ) зі збору донатів на машини швидкої допомоги. Ми виділяємо кошти на закупівлю десяти високоякісних реанімобілів, оснащених обладнанням, необхідним для порятунку життів", – повідомила співзасновниця ГК "Епіцентр К" Галина Герега, слова якої наводить пресслужба.

За її словами, буде закуплено машини швидкої допомоги класу С, які дають змогу надавати екстрену допомогу в складних обставинах.

Окрім того, у торговельній мережі "Епіцентр" буде проведено акцію з метою придбання ще 55 машин швидкої допомоги та бронемашин для евакуації поранених із місць бойових дій. Протягом акції компанія перераховуватиме кошти на закупівлю авто з кожної покупки в торговельних центрах мережі.

За даними МОЗ, з початку активної фази російсько-української війни було пошкоджено 68 автомобілів швидкої допомоги, 241 авто повністю розбито.

ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, воно відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того самого року. Станом на 24 лютого 2022 року мережа налічує 80 ТЦ "Епіцентр" і гіпермаркетів "Нова лінія" в Україні.

За час російсько-української війни повністю знищено три торговельні центри у Чернігові, Бучі, Маріуполі. Частина об'єктів мережі призупинила роботу через близькість бойових дій, декілька розміщуються на тимчасово окупованій території.

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #швидка_допомога #епіцентр

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