Події

18:01 21.07.2022

Загарбники призначили "керівником" тимчасово окупованої Борової ексантимайданівця та учасника талант-шоу

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Російські загарбники призначили ексантимаданівця та активного учасника "русской весны" у Харкові Сергія Агаркова новим керівником окупаційної адміністрації у Борівській громаді.

"В тимчасово окупованій Борівській громаді з'явився новий керівник окупаційної адміністрації. Цього разу своїм гауляйтером окупанти призначили харків'янина з проросійськими поглядами Сергія Агаркова", - повідомляє Борівська селищна рада.

Агаркова внесено до бази сайту "Миротворець".

У 2014 році Агарков брав активну участь в Антимайдані і т.зв. "русской весне" в Харкові, був керівником організації "Союз народної єдності" та одним з авторів сепаратистського проєкту "Дорожня карта Новоросії", проте пізніше втік до РФ, де перебував донедавна.

До цього, у 2010 році він був учасником відбору до другого сезону шоу "Україна має талант!": приймав на живіт удари сокири, засовував у ніс довгі цвяхи та ковтав палаючий факел.

"Призначення" до окупаційної адміністрації в Боровій - не перший колабораційний досвід Агаркова після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Раніше представники країни-агресора його призначали "заступником мера" у тимчасово окупованій Балаклії Ізюмського району Харківської області. На російських інтернет-ресурсах розповсюджували відео, на якому Агарков зривав табличку з ім'ям голови Ізюмської райдержадміністрації Степана Масельського.

Теги: #колаборант #борова

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