Події

17:17 21.07.2022

Протягом найближчих десяти днів очікуємо призначення нового генпрокурора - Арахамія

1 хв читати
Протягом найближчих десяти днів очікуємо призначення нового генпрокурора - Арахамія

Призначення нового генерального прокурора очікується протягом найближчих десяти днів, його першим та головним завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає президент України. А для того, щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 липня підтримала подання президента Володимира Зеленського та дала згоду на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

Теги: #прогноз #генпрокурор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 21.07.2022
Нацбанк України прогнозує зростання інфляції в 2022 році до трохи більше 30% і зниження до 20,7% у 2023 році

Нацбанк України прогнозує зростання інфляції в 2022 році до трохи більше 30% і зниження до 20,7% у 2023 році

12:29 20.07.2022
У найближчі дві доби на Лівобережжі України очікуються дощі та грози

У найближчі дві доби на Лівобережжі України очікуються дощі та грози

19:36 19.07.2022
Стефанчук розраховує, що Рада зможе вже на найближчому засіданні розглянути питання щодо призначення генпрокурора та голови СБУ

Стефанчук розраховує, що Рада зможе вже на найближчому засіданні розглянути питання щодо призначення генпрокурора та голови СБУ

17:06 19.07.2022
Ексгенпрокурора Венедіктову очікує призначення на дипломатичному фронті - Арахамія

Ексгенпрокурора Венедіктову очікує призначення на дипломатичному фронті - Арахамія

13:03 19.07.2022
ВР відправила Венедіктову у відставку з посади генпрокурора

ВР відправила Венедіктову у відставку з посади генпрокурора

22:06 18.07.2022
Рада на найближчому засіданні розглядатиме питання про звільнення Венедіктової з посади генпрокурора – нардеп Железняк

Рада на найближчому засіданні розглядатиме питання про звільнення Венедіктової з посади генпрокурора – нардеп Железняк

19:25 18.07.2022
Венедіктова не коментує рішення Зеленського про її усунення

Венедіктова не коментує рішення Зеленського про її усунення

12:09 18.07.2022
У найближчі дві доби на півночі України очікуються короткочасні дощі

У найближчі дві доби на півночі України очікуються короткочасні дощі

22:06 17.07.2022
Зеленський призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків Генпрокурора

Зеленський призначив Олексія Симоненка виконувачем обов'язків Генпрокурора

12:50 17.07.2022
В Україні очікується помірно тепла погода, місцями дощі та грози

В Україні очікується помірно тепла погода, місцями дощі та грози

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нардеп оприлюднив копію указу президента про припинення українського громадянства Коломойського, Корбана та Рабіновича

Ніколи не відчував себе таким міцним, як зараз – Зеленський у відповідь на фейк про стан його здоров'я

Хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про проблеми зі здоров'ям Зеленського

Через погіршення ситуації з безпекою НМТ у Нікополі не проводитимуть

Російські окупанти розмістили воєнну техніку та вибухівку у машзалі енергоблоку №1 ЗАЕС

ОСТАННЄ

Нардеп оприлюднив копію указу президента про припинення українського громадянства Коломойського, Корбана та Рабіновича

Угорщина зацікавлена у збільшенні постачання російського газу - глава МЗС

У Берліні заявляють, що на початку тижня отримали з Канади турбіну для "Північного потоку"

У Краматорську рятувальники виявили під завалами обстріляної росіянами школи тіло чоловіка

Ніколи не відчував себе таким міцним, як зараз – Зеленський у відповідь на фейк про стан його здоров'я

Велика Британія відправить Україні десятки артилерійських знарядь, сотні безпілотників та протитанкових засобів

Ризик проникнення в Україну ДРГ із території Білорусі залишається – представник ГУР МО

Хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про проблеми зі здоров'ям Зеленського

Через погіршення ситуації з безпекою НМТ у Нікополі не проводитимуть

Глава європейської дипломатії: Ми робимо ще один крок, щоб обмежити здатність Росії продовжувати фінансування агресії проти України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА