Протягом найближчих десяти днів очікуємо призначення нового генпрокурора - Арахамія
Призначення нового генерального прокурора очікується протягом найближчих десяти днів, його першим та головним завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Його першим і найголовнішим завданням має стати призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як цього вимагає президент України. А для того, щоби з цим питанням не було жодних затримок, хочу звернутися до Конкурсної комісії з обрання керівника САП із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк", - написав він у телеграм-каналі у четвер.
Як повідомлялося, Верховна Рада 19 липня підтримала подання президента Володимира Зеленського та дала згоду на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.